40歲前主播劉涵竹從新聞圈跨足娛樂圈，成為活動主持人、拍廣告，還成為小S節目《小姐不熙娣》固定班底。日前她準備出國旅遊，怎料，在搭高鐵北上時，竟然遇到沒品乘客在車廂內打光腳，還高舉在腳踏板上，傳出陣陣腳臭味，讓坐在附近的劉涵竹非常崩潰。

劉涵竹一直憑藉著自然大方的個性獲得粉絲喜愛，最近她選擇在春節出國旅行，近日卻在IG限時動態分享搭高鐵遇到的傻眼情況，她PO出一張高鐵車廂內的畫面，標註「北上高鐵 ING」，可以看到有一名乘客將雙腳翹高在前方腳踏板上，卻沒穿鞋子跟襪子，打赤腳悠閒地在使用3C產品，完全不介意一旁其他乘客的目光。劉涵竹崩潰表示，「我在搖滾區第二排，雖然不在隔壁，依舊聞到腳味道，腫（怎）麼辦？公德心堪憂」。

劉涵竹搭高鐵遇到打光腳乘客。（圖／miss_liuhanchu IG）

事實上，這次出國之旅劉涵竹選擇到葡萄牙渡假，怎料，卻遇到不少狀況，在她終於搭完「有味道」的高鐵抵達機場後，卻發現忘記揹上她用心挑選預防被偷的隨身包包，只推了行李箱就出門，讓她自嘲「代表我絕對不會被搶了！蒸蚌（真棒）」，好在手機和護照都放在口袋，她也急忙在機場免稅店把旅遊10天會用到的化妝品買齊，她提起精神表示，「享受吧！沒有包包的旅行」並開玩笑表示「希望記得帶腦」。