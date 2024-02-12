由於非法移民爭議，以共和黨為多數的美國國會杯葛拜登政府的援助烏克蘭計畫，這也讓外界擔心，烏克蘭空軍的組建F-16機隊是否受影響。對此，美國國民警衛(National Guard)指揮官表示，國民警衛隊有足夠的資來完成烏克蘭飛行員的F-16培訓課程。

防衛新聞(Defense News)報導，國民警衛隊司令霍坎森上將(Dan Hokanson)表示，儘管美國國會沒有通過新一輪的資金，向基輔運送更多武器和援助，但國民警衛隊手頭上，仍有足夠的資金來完成烏克蘭飛行員的F-16 戰鬥機培訓。

目前正是國民警衛在負責F-16的訓練工作，主基地在在亞利桑那州圖森市的莫里斯空軍國民警衛隊基地(Morris Air National Guard Base)。

眾議院共和黨人因美墨邊境政策，否決了向烏克蘭提供超過 600 億美元援助的最新立法；上周四，參議院再次做出最後的努力，試圖獲得對一項獨立法案的支持，但是仍然沒有結果。

缺乏資金意味著美國無法繼續向烏克蘭運送任何新的武器。霍坎森上將說，即使如此，飛行員培訓工作還是可以繼續。

自戰爭初期以來，烏克蘭領導人就一直要求西方提供北約戰鬥機，但一直沒有獲得同意。先前美國和其他盟國的理由是北約制式戰機的加入，可能會進一步激怒俄羅斯。

不過在戰爭持續一年多後，美國與北約盟國愈來愈無視俄羅斯的無理恫嚇，包括丹麥與荷蘭，在去年開始將退役的F-16AM提供給烏克蘭。烏克蘭認為，已升級過的F-16AM，性能就已超過現有的蘇聯時代戰機。