農曆春節不少餐飲業休息，不少人會選擇吃速食，一名網友直言，肯德基雖然定位是炸雞店，但最好吃的還是蛋塔，好奇肯德基還有什麼是贏過麥當勞的，話題引起眾人討論，不少人點名1項服務十分方便，完勝麥當勞。

一名網友在PTT八卦板發文表示，我們都知道肯德基是炸雞店，但最好吃的其實是蛋塔，身為台灣第二大速食連鎖店，好奇「肯德基除了蛋塔，還有哪裡贏過麥當勞嗎？」

貼文引起討論，「花生熔岩+胡椒粉超強」、「青花椒炸雞真的屌打不知道幾條街」、「青花椒跟花生漢堡，屌打麥當勞」、「肯德基現炸的炸雞真的頂，但是要靠運氣」、「對我來說麥當勞只嬴薯條」、「雞塊已經贏麥當勞了」。

不少網友點名肯德基1項服務很方便，「預訂快取，官網訂直接去拿不用等超爽」、「點餐跟排隊時間，屌打麥當勞」、「App預約訂餐這點真的讚」、「App吧，M到現在App還不能預定」、「app跟優惠代碼」。

也有一派人抱怨肯德基缺點，「這間蛋塔也不行了啦，明顯縮水了」、「蛋塔也不行了+1，又貴又小」、「一堆漢堡都辣的，不吃辣的我每次點餐都很生氣」、「肯德基汽水都沒氣，都改喝綠茶」、「綠茶超級澀、檸檬紅茶有金桔的味道，連茶類都可以難喝我真的佩服」。