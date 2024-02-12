大年初四眾神重臨人間，是民間「接神」的大日子，命理師楊登嵙說，「接神」又稱「接財神」，由於接神是大事，拜拜時間、流程、習俗都有一定的程序，想要接到財神，會不會唸禱詞是一大關鍵點，如果許願內容不夠到位，就會徒勞無功，發不了大財了。

楊登嵙表示，大年初四是女媧創世的「羊日」，在這一天，人們不能殺羊，如果天氣好，則意味著這一年裡羊會養得很好，養羊的人家會有個好收成，農曆過年常說的「三羊（陽）開泰」就是吉祥的象徵，也是恭迎灶神回民間的日子。

俗語說：「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神...」，正月初四「迎財神」的拜拜時間、流程如下：

▌時間

中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係。

▌地點

廚房或自家神龕。

▌供品

清茶3杯、鮮花、水果、甜品、盥洗用具，灶神喜歡吃甜，因此可以多準備年糕、發糕、桂圓、糖果、米果、麻粩、寸棗、生仁糖、冬瓜糖等等，茶水部分則可使用甜茶。

▌金紙

壽金、刈金、土地公金、五路財神金，其中「甲馬金」尤為重要，可以讓神祗作為交通工具。

▌禱詞

點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓灶神知道你是誰、住在哪，接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

▌流程

擺放供桌後，默念祝禱詞，15分鐘後擲筊請示，獲得許可則開始燒化金紙。