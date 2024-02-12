有「音樂才女」封號的女星林逸欣在2022年低調與科技業圈外男友Tony結婚，日前帶著先生回台南過年，一家人團聚吃飯格外溫馨；之後林逸欣帶家人去彩券行，玩刮刮樂雖然運氣平平，但她和Tony順手買一張大樂透，沒想到自選6碼中了5碼，驚喜抱回5位數獎金，夫妻倆運氣超強。

林逸欣除夕與先生回她台南老家過年，從她的Instagram看到全家人團聚吃火鍋，雖然不是大魚大肉，一樣幸福溫馨又美滿，飯後他們還在牌桌上交流；在大年初一林逸欣則和家人們到彩券行試試手氣，現場刮了刮刮樂，老少都玩得很開心。

林逸欣與先生Tony買大樂透自選6個號碼竟中了5個，運氣超好。（圖／摘自林逸欣Instagram）

驚喜的是，原來林逸欣與先生還有順手買大樂透，今（12）日她對獎才發現他們自選6個號碼竟中了5個號碼，據台彩官網顯示，能抱回3萬多元獎金，運氣非常好；據《壹蘋新聞網》報導，林逸欣透露彩券號碼是Tony選的，是用他們理人的生日數字下注。

38歲的林逸欣出道就在音樂電影《夏天協奏曲》擔綱女主角，清新脫俗氣息也讓她被封「氣質音樂才女」；而她現實生活真的是位音樂美少女，畢業於國立師範大學音樂學系，更曾表演同時使用古箏、鋼琴和小提琴演奏一首曲子，相當有才華。