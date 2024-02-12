包紅包一直以來都是一門很高深的學問，除了根據不同場合、不同對象有不同的金額，金額大小也可能影響雙方的關係發展。一位女子近日和男友聊到婚禮紅包的行情，坦言若親戚參加喜宴只包2千元，她的臉會綠掉，男友卻覺得這樣已經算多，甚至只願包6百元，雙方因此大吵一架，貼文曝光後引發熱議，許多人認為，女子和男友對喜宴紅包的金額都有錯誤觀念，同時也建議若要辦喜宴，最好以分享喜悅為主，別太在意收到的紅包金額。

原PO在Dcard發文表示，她和男友聊到喜宴的紅包行情，她提到如果有些親戚參加婚禮只包2千多元，「我可能臉都會綠掉了…」，男友卻抱持不同意見，「2千！2千很多了餒，不然妳還要多少？如果是我去，就包個6百了，2千妳還不知足！」，兩人馬上大吵一架。

原PO為男友說明，若兩人辦了一場要價10萬元的精簡婚禮，邀請的都是知己、親朋好友，此時若對方只包2千元，會讓她相當傻眼、覺得不被認真對待，所以過去參加喜宴時，她就算窮的吃土也會為好友包出重金聊表心意，男友卻覺得並非每個人都是有錢人，兩人的觀點完全沒有交集，吵得不可開交。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得給新人的紅包不管多少應該都是一種自願祝福，而不是被迫幫新人打平婚禮支出的收入」、「2千不算很糟，妳不應該臉綠掉，但6百很不禮貌，他也很離譜沒社會化，你們兩個都滿奇葩的」、「如果妳會很在意賓客包的數字，勸妳不要辦婚禮，因為聽過很多很誇張的事⋯」。