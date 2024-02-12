林襄近年以樂天女孩啦啦隊成員身分一炮而紅，不久前卻退出樂天啦啦隊，隨後經紀人莉奈也證實，確實有其他台灣職棒、職籃密切接洽中，強調「等待球團官宣」。近日莉奈被發現已有新頭銜，疑間接曝光林襄的新東家，掀起熱議。

林襄擁有甜美外型火辣身材，近年來啦啦隊光環加持，人氣水漲船高代言接到手軟，魅力更是席捲日本。外傳林襄離隊可能是因為與馬傑森戀愛，有消息人士透露去年下半球季，林襄僅出席6場，是全隊最低，因此委屈心寒轉隊。

小龍女的官方IG介紹中，球團經紀人已變成林襄的經紀人莉奈。（圖／翻攝自Dragon Beauties小龍女 IG）

近日有眼尖網友發現端倪，好奇提問：「小龍女經紀人改成林襄經紀人是代表什麼？」，圖片中可見小龍女的官方IG介紹中，球團經紀人變成林襄的經紀人莉奈。

話題一出也立即吸引許多關心此事的粉絲留言討論：「代表林襄是小龍女，歡迎妳 襄襄」、「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，塞翁失馬焉知非福」、「不錯呀，小龍女可以多點工作吧」、「我龍不讓了！」，推測林襄新東家很有可能是中職味全龍。