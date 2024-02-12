星期一，荷蘭海牙高等法院判決「荷蘭政府停止向以色列出口 F-35 戰鬥機零件」，理由是此舉明顯違反國際人權道義，並有涉及戰爭罪的風險。這是少見的司法權以國際道義理由，阻止行政事務的案例。

美聯社報導，三個人權組織在去年12月對荷蘭政府提起民事訴訟，要求政府當局應該根據以色列在加薩走廊的軍事行動，重新評估對以色列的武器出口許可。他們認為，要是荷蘭繼續無視發生在加廿薩的人道主義悲劇，還為戰鬥機提供關零附件，那麼荷蘭有可能成為以色列在犯下的戰爭罪行的幫兇。

一月份，下級法院的判決站在政府一邊，允許政府繼續將F-35的零件運往以色列。

但是週一，海牙上訴法院推翻了這項裁決，命令政府必須在7天內停止出口戰機零件。這並不是最終審，還可以提出上訴。

上訴法院的巴斯博勒法官(Bas Boele)說：「不可否認的是，出口的F-35零件，顯然被應用在涉及嚴重違反國際人道法的地區，這會影響荷蘭涉案的風險。」在宣讀裁決時，人權團體代表在法庭下歡呼。

不過，政府的律師表示，禁止從荷蘭轉讓 F-35 零件，實際上毫無意義，因為美國可以從其他F-35供應鏈交付這些零件給以色列。