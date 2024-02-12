印度在本月8日發生了一起政治人物槍殺案！41歲政治人物戈薩爾卡（Abhishek Ghosalkar）與諾羅尼亞（Mauris Noronha）2人是印度政壇是有了名的「政敵」，多年來理念不合，當然也結下不少樑子。8日晚間2人在臉書直播上上演大和解戲碼，沒想到竟然是個死亡邀約，諾羅尼亞在直播過程中，竟拿起保鑣的槍枝向戈薩爾卡開了五槍，讓他當場倒地慘死。

根據印度當地媒體報導，2人在直播中，一向不合的2人宣布言歸於好，並放下政治分歧，並在未來將合作推出支持弱勢女性的紗麗分發活動。不過諾羅尼亞在和樂融融氣氛中離開現場，過沒多久，諾羅尼亞竟拿保鑣的手槍向戈薩爾卡連開5槍，讓當時正在講解計畫細節的戈薩爾卡當場中彈倒地死亡。在和解直播中殺人的諾羅尼亞，在行兇後跑到樓上自戕，也當場陳屍現場。

兩名政客在臉書開直播上演大和解，沒想到卻是一場死亡陷阱。（圖／翻攝Ｘ平台）

外媒報導，死者戈薩爾卡則曾是極右翼民族主義政黨「濕婆軍」（Shiv Sena）的前黨員，也擔任過地方官員，這個和解戲碼根本是個死亡陷阱！報導中指出，凶手諾羅尼亞先前因性侵指控入獄近5個月，他懷疑是戈薩爾卡害他捲入案件，導致他沒有獲得任何主要政黨的競選門票，推測是因粉碎他的政治生涯而復仇。

該起事件引發印度全國震驚，政治人物得知此事都相當錯愕，由於死者跟被害者同時死亡，印度警方也將解鎖兇嫌的手機來解開行兇的關鍵謎團。