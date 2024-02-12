隨著台灣社會越來越開放，舊有的信仰習俗可能會在不知不覺間消逝。一位網友近日拜訪許多朋友的新家後發現，很多人都沒有設置擺放神像、牌位的神明廳，貼文一出引發熱議，不少內行人透露，由於空間小、禁忌多，擺放神明廳會變相縮小生活空間，因此神明廳的配置才會逐漸式微，另外祭拜神明廳、公媽廳應是繼承祖厝的人所負責。

原PO在PTT發文表示，最近他拜訪了很多朋友的新家，發現朋友們的新家都沒有設置神像和牌位，代表買房時根本沒有考慮到神明廳，讓他好奇發問，「請問是信仰散了嗎？宮廟會失業嗎？」

對此，許多內行人紛紛回應，「都已經是鳥籠了，還要放這些嗎？」、「兩房放神明廳再減一房，你知道神明廳後面通常不能放臥室嗎？」、「沒空間了」、「兩房一廳已經夠擠了」、「人都住不夠了哪裡有位子擺那些，家裡要擺的錢拿出來」、「實坪20坪的兩房還要搞空間放公媽廳？看來祖先也沒保佑後代賺大錢嘛」、「35%以上的公設，放不下啦」、「祖先沒保佑我買大房，那就沒他們的位」。

另外也有網友說明，神明廳通常是有分到祖厝的人的責任，「有祖厝，有人供香一般就不會請回家」、「有分到祖厝的負責拜啊」、「我是年輕人也不拜啊，對了有留祖產當然會拜」。