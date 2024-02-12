70/72批次（Block 70/72）最新型F-16戰機

在俄羅斯侵略烏克蘭的衝擊下，波蘭除了訂購32架F-35A戰機外，據國防採購局局長庫普特爾（Artur Kuptel）透露，今年華沙還打算簽署 F-16機隊中壽期提升計畫（MLU）合約。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）11日報導，波蘭空軍機隊目前由48架F-16多用途戰機組成。其中包括36架52+批次（Block52+）單座 F-16C，以及12架52+批次雙座F-16D，而這些戰機是在2006—2008年間交付。

據悉波蘭打算與美國簽訂「對外軍售」（FMS）合約，全數升級48架F-16戰機。儘管合約內容尚未敲定，但有跡象顯示，70/72批次（Block 70/72）最新型F-16已經引起了波蘭空軍的注意。波蘭為了升級空軍機隊，砸大錢毫不手軟，2020年1月砸下46億美元（約1,443億台幣），向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）訂購了32架F-35A戰機，預定2026—2030接收。

另一方面，波蘭2022年又和韓國航太工業（KAI）簽下兩紙合約，大花超過 30億美元（約941億台幣），共採購了48架FA-50輕型戰機，目前已接收了12架。至於剩餘的36架，則依照更新後的性能等級（PL）標準製造，預計將在 2025—2028年間接收。

70/72批次F-16和升級的F-16V一樣，最受人矚目的，就是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的AN/APG-83可變敏捷波束雷達（SABR） 。而70與72批次之間的不同，則在於發動機，其中70批次所用的，是奇異（General Electric，GE）的F110發動機，而72批次採用的，則是普惠（Pratt & Whitney）F100發動機。