農曆春節到來，許多民眾都趁過年拚手氣，大樂透已連續兩日開出頭獎，今初三頭獎獎金保證１億元，百萬「春節大紅包」加碼還有223組，最新獎號出爐，快來對獎。
大樂透第113000017期今晚開出獎號：16、22、37、46、47、49，特別號04。
大樂春節加碼360組100萬元「春節大紅包」，今晚獎號開出：04、09、16、19、21、30、36、40、49。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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