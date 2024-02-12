影后賈靜雯曬出全家福和粉絲分享，照片中她和老公修杰楷身旁站著3個寶貝女兒梧桐妹、咘咘和波妞，可以看到梧桐妹的身高已經超過媽媽，穿上短裙秀出大長腿，另外兩個小女兒也是風暴式成長，身高都已經快趕上媽媽了。賈靜雯的弟弟衛斯理同樣也PO出初二姐姐回娘家，一大家庭團聚的照片。

賈靜雯今（12）日在IG曬出一家五口的幸福全家福，梧桐妹站在Ｃ位高䠷身材十分搶眼，咘咘和波妞則撒嬌地靠在父母身上，穿著中國風的可愛服飾，全家露出幸福笑容，賈靜雯有感而發表示「只要全家能健康快樂在一起，就是一種幸福啦，祝大家好運龍來、福氣滿袋」。

貼文一出，讓不少網友紛紛誇讚，「到底怎麼保養的，也太美了，看起來根本20多歲」、「咘咘超像媽媽的，新年快樂啊」、「兩個小妹妹暴風式抽高」、「真好，我都還沒有對象結婚」、「那腿不科學！」、「好幸福溫馨」、「一家人都逆天長腿」、「天啊妹妹們都長好快，一家人都是帥哥美女！」。

此外，賈靜雯的弟弟衛斯理也曬出多張全家人過年團聚的照片，姐姐賈靜雯一家5口加上他和老婆朱芯儀生下的2男1女，一家人大團圓，讓賈媽媽露出幸福的笑容。衛斯理透露「大年初二的晚餐是我們家的大團圓，為了我們老媽用心的使出拿手絕活燒了一桌的好菜，真是辛苦了。大家有說有笑的小酌小賭，陪著孩子們一起，很感恩我們所擁有的一切，謝謝我可愛的家人們，這就是我愛的過年。」