台南市安南區一處兒童公園溜滑梯旁的兒童沙地，本月8日傍晚5時許，有一名小朋友在玩沙時發現疑似娃娃嬰兒的頭，驚嚇之餘請母親看看，竟發現是一具已死亡女嬰，連忙報處警理，轄區警方調閱監視器畫面查出女嬰是2月6清晨，由翁姓生母涉嫌將她埋在該處，昨天（11日）深夜循線帶回翁女，警詢後依殺人罪嫌移送法辦。

生母當時用來剪臍帶的剪刀。（翻攝畫面）

用來包覆女嬰遺體的毛巾。（翻攝畫面）

據了解，翁女（32歲）不知生下女嬰時是否活著，為了不讓一樣在工地上班同居的吳姓男友（21歲）知道此事，獨自一人出門剛出生不久的女嬰埋在公園沙地內，上面還疊了小石塊。吳男到案也不知同居女友生下女嬰，警詢後被依殺人罪嫌移送南檢偵辦，檢方偵訊後以3萬元交保候傳。

台南地檢署檢察官為查明女嬰死因和死亡時間，將在農曆春節節束後擇期解剖遺體。

警方調查，今年2月8日傍晚5點多，有名小朋友安南區一處兒童公園溜滑梯旁沙地在玩沙時，發現沙地內埋著奇怪的東西，慌張地請母親察看，她竟發現是已死亡女嬰，馬上報警處理。

警方調閱路口相關監視器畫面查出，女嬰是2月6清晨翁姓生母涉嫌將她埋在該處，昨天深夜循線帶回翁女，警詢後依殺人罪嫌移送南檢法辦，檢察官依涉案情節重大，今天向法院聲押。