美國前總統，也是共和黨最可能的參選人川普(Donald Trump)表示「如果連任，美國將不再遵守北約核心的集體防禦條款」後，北約秘書長史托爾騰柏格(Jens Stoltenberg)痛批「這種言論將使歐洲與美國等北約聯盟內國家，造成更大的危險。」

CNN報導，川普是在周六的一次競選場合上表示「我不會保護那種拖欠付費的國家，並且會『鼓勵』侵略者對他們『為所欲為』。」

周日，北約秘書長史托爾騰柏格對川普的言論發表強烈聲明，他說：「任何涉及盟友不互相保衛的建議，都會損害我們的安全，包括美國的安全，並使美國和歐洲士兵面臨更大的風險。」

他說：「我預計，無論誰贏得總統選舉，美國都將仍然是一個強大而堅定的北約盟友。對北約國家的任何攻擊，都應得到團結和有力的回應。」

川普的言論早在他還是總統的時候，就已經說過，不過當時俄烏衝突還沒有升高到全面戰爭的情況，如今的再次發言，令人擔心這位可能捲土重來的總統，對於國際上的衝突與侵略，可能採取放任不管的態度。這對中國大陸在南海和台灣的活動，可能也會引縱容之勢。

俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭，引發大規模人道危機，使歐洲陷入二戰以來最大規模的軍事衝突。在過去幾年，美國及其北約盟國，持續為烏克蘭提供了重要的武器、訓練和經濟支持，之所以如此做，是擔心若不阻止普丁的擴張主義野心，那麼國際秩序將不復存在。

俄羅斯對其鄰國的入侵，促使瑞典和芬蘭尋求加入北約，以獲得集體保護。芬蘭於 2023 年 4 月加入北約，使北約聯盟與俄羅斯的邊界擴大了一倍。瑞典在加入過程中遇到了多次延誤，尤其是土耳其和匈牙利的阻止，但目前已取得了進展。

在東亞，中國大陸的軍事力量日益強大，北約集團也開始深化與印太地區國家的合作。其中華盛頓加強了與日本、韓國和菲律賓的軍事交流。

白宮週六抨擊川普的言論「令人震驚和精神錯亂」，並拿拜登總統為加強美國國家安全聯盟所做的努力，進行了對比。

拜登週日表示「川普明確表示他將放棄我們的北約盟友」，並概述了川普言論的潛在後果。

拜登在聲明中表示，「川普承認他打算坐視普丁發動更多戰爭和暴力、繼續對自由的烏克蘭進行殘酷攻擊、擴大對波蘭和波羅的海國家人民的侵略，這是令人震驚和危險的」。

多年來，川普一直錯誤地理解北約的資金運作方式。北約的目標是每個成員國至少將國內生產毛額的 2% 用於國防，雖然大多數國家都沒有達到這一目標。但這個數字只是一個指導方針，而不是一個具有約束力的合約。

而且，在俄烏戰爭爆發後，北約國家也在增加國防開支。截至 2022年，已有 7 個國家達到了2%的目標，相比於2014年只有3個國家，可見歐洲盟國也知居安思危的道理。