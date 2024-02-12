女星李嘉欣當年以冠軍港姐身份在華人圈打開知名度，混血五官加上171公分高䠷身材，更讓她擁有「最美港姐」封號，經常被稱為大美人。而李嘉欣2008年嫁給富商許晉亨後選擇息影，淡出幕前，還爆出她月領800萬，但卻要遵守8條卑微家規，包括「禁止回娘家過夜」，在網上引起瘋傳；其實李嘉欣早已出面闢謠，直言有這些家規就不會嫁了。

自從李嘉欣與許晉亨結婚後，升格豪門媳婦，還有傳聞李嘉欣每個月有港幣200萬元（約新台幣800萬元）零用錢，但奢華生活背後卻有8條不平等家規，包括「1、一億禮金一次給過，女家日後不獲許氏名義給予家用；2、如非必要，嚴禁返回娘家過夜；3、每逢大型習俗節慶時需跪地叩頭斟茶；4、一周至少兩晚留家吃飯；5、如非必要，不在幕前演出；6、行事低調，在外不多言；7、品行端正，減少暴露衣著；8、嚴禁在當街做出過份親熱之舉」。

但李嘉欣早就正面回應，「其實公公婆婆很新潮的，如果有這些家規，我就不會嫁過去了。難道去受罪嗎？」，另外她也經常在社群分享穿泳裝的照片，直接打臉「減少暴露衣著」這一項規定。