長輩通常收晚輩紅包，都只收個心意，但也有的對金額耿耿於懷。就有女網友抱怨，今年過年一個紅包，看清了勢利的媽媽，因為她包了8000元不但被嫌少，還被媽媽扔回來嗆不想收，讓她非常心寒。

女網友在Dcard發文「紅包看清勢利家人」，她表示自己出社會即將達到4年，平日都租房在外，過年前夕回家住，順便幫忙大掃除，突然間媽媽提醒她「今年紅包要包多一點，不然我不收」，但原PO當時不以為意，照常換新鈔，準備好兩個紅包要給爸媽。

因為爸爸仍在工作，媽媽則是全職家庭主婦，於是她準備2000元給爸爸、8000元給媽媽，爸爸收到後相當開心，然而媽媽打開紅包袋數了一下後，當場把紅包丟回來，「包這樣我不收」，更嫌棄「沒包到1萬就是小氣、不孝，多個2000會怎樣嗎」。這番話讓原PO當場流淚，爸爸也聽不下去，直接開車離家。

原PO感嘆，深深體會到什麼叫做勢利家人，決定明年不給媽媽紅包了。文章底下湧入400多名網友留言：「贊成，這種以後沒必要包了」、「還真的有嫌棄小孩紅包金額的父母哦...」、「就算是家長也要教訓一下，下次不給她，就會乖乖來討好了」、「現實就是金錢大於感情、親情」，也有人歪樓大笑：「等等，你爸自己落跑是怎樣」、「為什麼你爸離家不順便帶你走，太無情了吧」。