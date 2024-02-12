農曆春節到來，許多民眾都趁過年拚手氣，大樂透第113000017期今（12）日開出獎號，中獎號碼為16、22、37、46、47、49，特別號04。派彩結果，威力彩及大樂透頭獎均未開出，至於大樂透春節大紅包部份，本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中17組為單注中獎，1組為3注均分。

大樂透第113000017期今晚開出獎號：16、22、37、46、47、49，特別號04。

大樂春節加碼360組100萬元「春節大紅包」，今晚獎號開出：04、09、16、19、21、30、36、40、49。

威力彩第113000013期今晚開出中獎獎號：02、18、21、28、30、35，第二區：08。

台彩表示，威力彩已經連6摃，頭獎累積金額預估上看4.1億元。大樂透本期頭獎也未開出，頭獎累積金額預估上看1.1億元。

台彩表示，活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為155組，剩餘205組，次期2月13日將繼續加開大紅包獎項。派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。