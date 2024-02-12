韓籍啦啦隊女神李多慧，甜美臉蛋搭配精湛舞技，應援成為場邊最受矚目的焦點，成功在台灣打響知名度，掀起一股「李多慧旋風」。近日李多慧被挖出在「神祕小帳」內翻跳夯曲〈Water〉，火辣影片吸引上萬粉絲搶看。

南非女歌手Tyla以單曲〈Water〉在短影音界爆紅，10日李多慧在私人IG帳號曬出一段翻跳此曲14秒影片，畫面中她身穿短版白色小可愛，搭配刷破牛仔褲，在鏡頭前扭腰擺臀辣秀腹肌，鍊條底褲若隱若現，搭配臉上超強表情管理，性感程度破表，瘋狂散發魅力。

影片吸引上萬粉絲圍觀，直呼舞蹈實力太猛：「找到密碼的多慧怎麼輸？」、「這個太強了」、「噴鼻血啦」、「是穿小丁丁嗎？好辣的舞蹈好辣的多慧」。

事實上，李多慧小帳已經長達四個月沒有更新，這次在過年期間難得透過小帳發文，有粉絲好奇詢問她是不是忘記密碼，李多慧則害羞回應：「對啊！」，寵粉行為也難怪人氣水漲船高。