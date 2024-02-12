自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭人太需要撫慰的力量了，貓咪在前線就扮演樣的角色，牠們為前線的部隊提供陪伴，並為流離失所的公民提供安慰。甚至，全球各地的貓民，也願意幫助貓咪，而捐助烏克蘭所需的軍事資金。

商業內幕(Business Insider)報導，來自烏克蘭南部敖德薩的利亞舒克 (Oleksandr Liashuk)，他將自己與他愛貓「夏芭」(Shayba)的平時生活放到網路上，透過社群媒體上的募款活動，竟為自己的部隊籌集了8萬美元。利亞舒克表示，這個籌款的最大功臣，當然是夏芭。

利亞舒克對表示：「從智利到日本，夏芭有許多追隨者，這些熱心的全世界民眾願意為烏克蘭的抗戰做出貢獻。」

利亞舒克說，由於夏芭的努力，他能夠為他的部隊購買8輛軍車、1把反無人機槍，和1台熱成像攝影機。

去年，利亞舒克在個人的Instagram上表示，烏克蘭當局看到了他的貢獻，甚至向他頒發「前線志工獎」，以表彰他的幫助。

哈爾科夫的花貓「斯捷潘」，早在戰爭爆發前，牠的主人就發表斯捷潘的照片獲得許多知名度。(圖/Courtesy of Anna Volodymyrivna Dmytrenko)

還有一隻處於前線衝突核心的貓，名叫斯捷潘(Stepan)，貓咪的Instag ram有 140 萬粉絲。斯捷潘不是士兵的貓，而是住在哈爾科夫的平民貓。不過早在全面戰爭爆發前，牠有頗有名氣，甚至有自己的維基百科條目。

根據百科條目，貓咪的的主人安娜•弗拉基米里夫娜•德米特連科 (Anna Volodymyrivna Dmytrenko) 在疫情期間，因為百無聊賴就把斯捷潘的照片上傳到IG與TikTok上，大家對於斯捷潘面無表情又帶點倦意感到有趣，很快就獲得大量的追隨者。

在2021年戰爭爆發，哈爾科夫是俄軍最早的打擊目標，斯捷潘也因砲擊造成的爆炸聲而受傷，許多關心貓咪的支持者，擁躍捐款幫忙斯捷潘，以及哈爾科夫。

斯捷潘甚至擁有自己的網路商店「愛你斯捷潘」(Love You Stepan)，出售印有貓咪頭像的包包、毛巾、連帽衫、馬克杯和枕頭。雖然主人沒有透露商店的營業額， 但她表示，斯捷潘在烏克蘭軍方募款活動中，絕對發揮著至關重要的作用。

德米特連科說，去年在支持軍事博物館( TheWarFragments)的慈善活動中，籌集近 80 萬美元，這些錢用在烏克蘭第三獨立突擊旅的軍事裝備上。

Ukrainian Cat Stepan Breaks The Internet And Survives War | Cuddle Cats

此外，斯捷潘在另一個籌款活動上，籌集了 66.5萬美元，幫助烏克蘭國民警衛隊第 13 旅購買電子戰系統和偵察設備。

不僅如此，斯捷潘還在2022年獲選為「拯救烏克蘭文化」的大使，該計畫致力於修復在俄羅斯入侵期間受損的烏克蘭文物。

鑑於烏克蘭彈藥庫存不斷耗盡，迫使烏克蘭軍事行動變得相對有限，不少防線都傳出告急。在美國的援烏法案還未通過的時間，貓貓們的募款就顯得難能可貴。

德米特連科和利亞舒克說，希望貓咪能給士兵帶來希望，更重要的是，讓他們獲得可以繼續戰鬥所需的裝備。

德米特連科說：「在這些困難時期，斯捷潘已成為團結和堅韌的象徵，即使是一隻小貓，也可以實現偉大的大夢想。」