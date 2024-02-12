桃園市長張善政在今（12）日探視剛搬新家的樂活育幼院，張善政也和小朋友們一起畫春聯、貼春聯，也送給孩子們禮物和福袋，張善政更在臉書上表示，「看著孩子熱情又自信地介紹他們的新家，我內心充滿說不出的感動」，許多網友看完後也紛紛留言「我們以張市長為榮！桃園加油！」、「最敬愛的市長，新年快樂」，引發討論。

張善政12日在臉書上PO出一篇「市長爸爸，我們來貼春聯！」的文章表示，新年團圓，我來到樂活育幼院，和孩子們團聚。得知樂活育幼院的孩子剛搬新家，我帶著小禮物和福袋來探望他們」，張善政坦言，「這裡共有20位孩子一起生活，我一一參觀他們的小家，年幼的孩子開朗快樂，蹦蹦跳跳地拉著我東走西看；年長的孩子彬彬有禮，導覽起來頗有架式」。

張善政接著說，「看著孩子熱情又自信地介紹他們的新家，我內心充滿說不出的感動」。最後張善政也感謝，吳美蘭、楊盛進院長夫婦和工作人員們無微不至地照顧，「不僅讓孩子們衣食無缺，更培養出優秀的品格，待人有禮，自信大方。離開前，我和孩子一起貼上自己畫的春聯，期待新的一年，每位孩子都幸褔快樂，平安長大」。

許多網友紛紛留言表示「張市長善哥真的人如其名！」、「我們以張市長為榮！桃園加油！」、「最敬愛的市長，新年快樂」、「有慈愛心的父母官，令人敬佩！市長新年平安，平安健康！」、「超暖心大愛的市長爸爸」、「令人敬佩讚許的張善政市長，桃園有你真棒！」。