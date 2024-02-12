春節假期不少人會選擇全家一起去看場電影，這也讓大陸賀歲檔常常爭得你死我活。今（2024）年除了喜劇演員沈騰的《飛馳人生2》和賈玲的《熱辣滾燙》兩部作品外，知名導演張藝謀的新片《第二十條》也讓外界十分期待。怎料，張藝謀新片票房不如預期，大輸賈玲的電影，有網友指出關鍵原因，表示內容太沉重，過年大家會覺得晦氣。

張藝謀的春節賀歲檔，找來雷佳音、馬麗、趙麗穎、高葉等知名演員演出，歸類為喜劇，不過，卻有趙麗穎飾演的聽障媽媽「被強姦」的劇情，讓不少人認為不適合一家大小一起去看；就有網友指出張藝謀去年賀歲片《滿江紅》主打闔家觀賞，但卻有「女子被輪姦」的劇情，讓觀眾很傻眼，尷尬得不知道要怎麼跟小孩子說明，網友認為就是有去年的慘痛教訓，今年《第二十條》票房才會不佳。

據悉，目前賀歲片的票房冠軍為賈玲的《熱辣滾燙》票房逼近12億人民幣，第二名的《飛馳人生2》也有10億，但《第二十條》卻只有4.7億排名第4，連這兩部電影一半票房都沒有。就有網友發文表示，「大過年的不想看苦情劇」、「張藝謀為什麼那麼喜歡拍這樣的劇情」、「沒人在大過年的時候想看慘兮兮的苦情戲。」

不過，也有不少觀眾跳出來緩頰，「哪裡苦了，沒看就別亂說話，裡面很多笑點」、「感覺這部電影的宣講好有問題啊，其實這個是喜劇，只有一點苦情的地方」、「真不是苦情戲，很好笑，我覺得比賈玲的好笑多了」、「其實是有笑有淚的，剛開始很好笑，後面又很有深意」、「明明是一部特別搞笑，特別溫暖的電影，透過喜劇的手法講刑法第二十條，對男女老少各年齡層的人都受益的一部電影」。

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