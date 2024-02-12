台灣近300名旅客參加越南富國島旅遊團慘遭丟包，年代旅遊總經理林大鈞今（12）日下午召開記者會，表示與越南WInnER國際旅行社達成協議，將於2月26日結清款項。不過WInnER總經理唐凱晚間受訪指出，雙方原本合約簽訂是1月31日付清款項，批評林大鈞趁亂帶風向，後續付款協議也未簽字蓋章，不確定是否能拿到費用。

林大鈞在記者會表示，2/9、2/10出團約800人，共4架包機，出發前曾與越南地接協議，回團12天後結清款項，後續因為認知差異，地接因擔心收不到款項，發布聲明並向旅客收款，今日經雙方協議確認2/26結清，釐清爭議後將盡速恢復行程，讓旅客順利返台。

根據《中央社》報導，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱反駁，林大鈞未按合約在1月31日前將團費全額付清，就對外宣稱付款方式是月結，唐凱強調「合約就是寫1月31日前付清」，至於2月26日結清款項，也只有口頭允諾，還沒簽字立約。

唐凱也透露，收到交通部觀光署駐胡志明市辦事處承諾協助處理，決定再「人道主義」一次，讓導遊把292名台灣旅客都找回走完行程，最後也不確定能否拿到錢。