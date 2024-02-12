陽明山姜太公道場在臘月13日請示國運籤，抽出中上籤，這次抽出的是第244籤，詩文如下，「王石猶終昧，那堪小悔多，終無咎，笑呵呵」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（12）日就表示，「到底賴清德自己笑呵呵，還是會讓台灣人笑呵呵，這件事情就是領導人非常重要的責任」，同時游淑慧也分享了，她這幾天在一個餐會上聽到不太好的消息，引發討論。

游淑慧12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「到底賴清德自己笑呵呵，還是會讓台灣人笑呵呵，這件事情就是領導人非常重要的責任，我們一般的平民老百姓，我們沒辦法掌握未來或是影響大局，所以我們遇到一些迷惘的時候只能去求籤詩，希望老天給我們一個指引」。

游淑慧也提到，「但這一些當領導人的，不管籤詩怎麼樣，他都可以靠他的能力跟決定來影響台灣的國運，所以台灣的國運不是決定在籤詩，而是決定在這一些領導人上面」，游淑慧直言，「他的作為如果想要兩岸是和平的、努力拚經濟，那不管抽出來是什麼籤，我們國家還是會往這方向去走；但如果是一定要走對抗路線，不管抽出來的籤再怎麼好也沒有用」。

游淑慧直言，「賴清德今天既然當選了，我們也只能把未來四年的身家性命寄託在他身上」，游淑慧最後也提到，但我這幾天聽到幾個不太好的消息，我這幾天有一個餐會，裡面有兩個外資的朋友，他們就在聊說，本來在選前有一個幾百億的案子要來投資台灣，董事會都評估過了，但卻因為擔憂台灣會有戰爭風險，甚至在大選結束後，就決定改去其他國家投資，「這種事情到底是我們國運，還是人為讓大家害怕？」