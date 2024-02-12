2024大選剛落幕，藍綠白三黨也各自為2026的縣市長大選布局，對於國民黨在新北市長選戰的預測，台北市議員鍾沛君、游淑慧不約而同寫下「水到渠成」，鍾沛君認為，此次拿下全國最高票、輾壓對手5萬多票的立委洪孟楷，此次選戰有展現出企圖心，現在的選民喜歡「真」，扭捏作態的時代已經過去，洪孟楷的基本功和地方政績有目共睹，若想選市長，有適當時機就該宣布，作為國民黨新時代的青壯派，洪孟楷面對大位可以展現出不同的姿態。

對於2026年新北市長選舉預測，鍾沛君、游淑慧12日在中天節目《大新聞大爆卦》中不約而同地寫下「水到渠成」。鍾沛君認為，現在檯面上有點出很多人選，但政治要看天時地利人和，就算有這個意願，還是要看當時的大局如何。

鍾沛君也直接點名，國民黨現在具體點名的是洪孟楷，她也認為洪孟楷有志於此，否則也沒必要在已經領先的情況下，讓得票輾壓對手，大家只知道洪孟楷是「全國第一高票」，但洪贏過對手5萬票，是很誇張的數字，讓兩個人當選都綽綽有餘。據中選會資料顯示，2024年新北市立委第一選區選舉，洪孟楷獲15.8萬多票(58.71%)，民進黨對手何博文則僅拿到10.6萬多票(39.41%)。

鍾沛君提到，洪孟楷在選戰有展現很多企圖心，在每一個行政區都開一個競選總部，很努力把每一張票都擠出來、榨出來，就是為了現在這個「全國第一高票」的頭銜，站在這個制高點上再去看下一盤。

鍾沛君直言，現在去問洪孟楷，一定都說把現在的事情先做好，但她早有建議洪孟楷說，如果真的有意願，適當的時機就要表態，「水到渠成」的意思是說，把自己該做的準備都做好，時機點到了該說就要說。

鍾沛君強調，現在的選民已經不流行遮遮掩掩、扭扭捏捏，如果明明志在於此，但被問到都說「沒有啦現在先顧好選區」，結果掀牌之後就是他，選民還會覺得「你之前不是這樣講」，這對選舉沒有幫助。

鍾認為，默默做事沒有錯，但也不需要過度的遮遮掩掩，他可以適度的在好的時機點表態，現在的政治風氣已經改變，現在的民眾喜歡「真」，不喜歡太多算計，扭捏作態的時代已經過去了，洪孟楷的基本功和地方政績有目共睹，有適當時機就該宣布，洪孟楷作為國民黨新時代的青壯派人選，面對大位可以有不同的姿態，這一點是他自己要去琢磨。