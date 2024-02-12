農曆春節到來，國民黨高雄市議員白喬茵也到新加坡過年，而今（12）日白喬茵也在臉書上PO出一篇文章，同時配上她在「金沙酒店」無邊際泳池照的性感圖片，白喬茵還直言，「請千萬不要追蹤我IG」，而白喬茵的IG粉絲從4000多人飆破5000，許多網友們紛紛留言表示「噴鼻血了」、「還以為是美人魚耶」，引發討論。

國民黨高雄市議員白喬茵。（圖／取自白喬茵臉書）

白喬茵今（12）日在臉書上PO出一篇「請千萬不要追蹤我IG」的文章表示，「我怕大家過年吃太好看到隱藏版照片容易高血壓，水姑娘祝大家新年快樂」，同時更隨文附上圖片，只見照片中的白喬茵身穿比基尼在泳池中，性感誘人的身材也讓許多網友誇讚。

而白喬茵的IG粉絲從4000多人飆破5000，許多網友們紛紛留言表示「噴鼻血了」、「競選看板用這張多5000票」、「美翻了」、「新年快樂！」、「白喬茵還是美」、「天氣冷，但看了就不冷了」、「完全掌握流量密碼了」、「還以為是美人魚耶」。