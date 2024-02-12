網紅Toyz（劉偉健）直播時嫌棄超哥（黃伯超）日料店醋飯不好吃而遭對方歐打，一度掀起全網熱議。春節到了，網路上不少人興起「貼文收到多少讚，就包多少紅包給家人」的活動，Toyz也跟上熱潮，發文表示讚數如果破百萬，就要向未婚妻求婚，讓網友瘋猜未婚妻真實身分。

Toyz今（12）日晚間在臉書PO文，寫下從2月12號21:00到2月14號00:00，限時27小時，Toyz表示「一個讚一塊， 破一百萬讚我去求婚，恭喜發財，新年快樂」，配圖是紅底搭配情侶圖像，圖片上寫著「「1個讚=我未婚7紅包1元」」 ，還標注「我是被逼的」，他發文短短2小時就獲得超過2萬個讚。

不少網友猜測，Toyz貼文是寫「未婚7」，而不是「未婚妻」，應該是他的行銷手段，並不是真的要娶妻，但也讓不少網友開始亂猜，會不會是最近和他同病相憐的網紅陳沂，或是他的前女友奈奈，還有網友說應該找超哥當伴郎。

另外有留言區網友開玩笑，「跟超派求婚我就讚」、「一個巴掌拍不響，且試鐵拳可止癢」、「對象是陳沂嗎」、「我按了10次，當作小小的贊助」、「這紅包超派的」。

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