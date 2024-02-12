美國奧勒岡州剛剛確認了8年來的第一起鼠疫人類病例，而且病況頗為嚴重。官員稱，該病例可能來自家貓，因為貓咪也出現了症狀。

科學警報(Science Alert)報導，奧勒岡州衛生官員福塞特 (Richard Fawcett)告訴媒體，這名患者的病情「非常嚴重」，所幸現代醫療的抗生素把他從重病中挽救回來。

報導稱，鼠疫的初期感染症狀類似流感，包括疲勞、發燒、發冷和頭痛，然而之後會出現淋巴腫大，甚至淋巴流膿的程度。這名患者就出現這種嚴重症狀，稱為「腹股溝淋巴結炎」，在當今已相當罕見果。

值得慶幸的是，現代抗生素意味著黑死病不再是死刑。這名患者及時接受抗生素，並且反應良好。另外，與他密切接觸者也得到了治療，以遏制進一步傳播的可能性。

醫療官員沒有透露貓是怎麼被傳染的，可能在戶外玩耍時，被受感染的跳蚤咬傷，寵物把跳蚤帶回家，從而使主人也暴露在病菌之中。

鼠疫桿菌通常會感染小型哺乳動物和跳蚤，根據其傳播給人類的方式（透過叮咬、受污染的液體，或空氣中的飛沫），引起腺鼠疫、血鼠疫或肺鼠疫，每一個都非常可怕。

鼠疫在中世紀奪走無數性命，它導致淋巴結腫脹和疼痛，並可能發展成開放性、充滿膿液的瘡口，病患在死前的模樣非常恐怖，所以被稱為黑死病，也成為往後重大傳染病的代稱。

歷史學家認為，鼠疫可能造成宗教的衰落、人文主義的抬頭，因為「黑死病前人人平等」，再怎麼虔敬信仰，仍然不免罹病，一樣死狀淒慘，人們意識到，生病不是什麼神罰，就是遭感染了。大家都知道牛頓與蘋果樹的故事，牛頓之所以返回鄉下老家，正是因為倫敦當時遇到鼠疫疫情，牛頓所求學的三一學院停課，他在返家時，思考到改變科學界的三大運動定律。

鼠疫也造成明朝的滅亡，15世紀，華北爆發嚴重鼠疫，接連數省，導致北京周圍的人口銳減，無力抵抗李自成的叛匪，更無力對抗關外的女真蠻族。

一但感染擴散，鼠疫桿菌侵入肺部，那就可能形成肺鼠疫，每一個咳嗽都可能散布病原。奧勒岡州的這名患者也出現咳嗽症狀，表明發展到相當危險階段。

美國的鼠疫疫情在20世紀初，是貨船上的老鼠，沿著泊船的繩索進入美國。美國上一次城市鼠疫流行於1925 年結束，但是已散播到農村，導致大城市以外的地區，還是三不五時爆發鼠疫。

所幸在現代醫學的壓制之下，美國的鼠疫病例只限制在中西部和西北部的農村地區，平均每年僅7例。