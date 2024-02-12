知名旅行社「年代旅遊」疑似出包，未將金額付清，導致數個旅遊團、總計近300名台灣客被丟包在越南富國島，在此事件也受到牽連的部落客「段段」發文報平安，透露當下有人半夜12點還找不到地方睡覺，表示已經收集好證據，返台就會提告。

部落客「段段-LindaTuan」在臉書發文表示，如果已經找年代旅遊跟團但還沒出發的，快點打消念頭，千萬不要來，她指出從第一天起，就付了70萬的團費，然而沒有當初說好的導遊、領隊，甚至連安排的餐廳都因春節休假，搞得大家要自己覓食，預定要去玩的攔車跟遊樂園也差點出問題，幸好遇到好心司機，願意免費接送他們。

段段表示，整團12人到了半夜，都還在找地方住，因為當初安排的飯店根本沒訂房，險些找不到地方睡覺，幸虧有神隊友臨危不亂，臨時安排出不錯的行程，自行找到了好玩的水上樂園，以及美味的餐廳，才能讓他們繼續在當地玩下去。

段段直言，不幸中的大幸是自己去玩，無法想像若是出錢讓父母去，老人家遇到這種狀況該怎麼辦。她表示已經收集好證據，回台後再來提告，痛批年代旅遊非常不負責任。