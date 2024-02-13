機師網紅「型男機長瘋狂詹姆士」同時也經營YouTuber頻道，分享一些飛行相關知識。日前直播獨家爆料，羽田機場2機相撞原因為「跑道阻止燈沒亮」釀災，掀起熱議；最近詹姆士突然更新影片，宣布結束機師生涯，更曝光超驚人未來計畫。

詹姆士YouTube頻道以「民航飛行了27年大佬要退休了」為題更新影片，內容提及已到公司辦離職手續，心情相當沉重，做出這樣的決定其實相當遺憾，直言：「這個決定，這一天它遲早會來，不是現在到，就是以後終究會到」。

而詹姆士坦言從小的夢想是當飛行員，一直為了此目標而努力，大家看似順遂，但其實一路過得不是很好，詹姆士分享職涯過程，機師轉機種必須付公司「訓練費」，過去5年時間，都在還公司「波音787」的美金7萬4千元訓練費，去年12月終於把欠公司的錢還完，終於「無事一身輕」但也因此有了退休念頭。

許多人也好奇詹姆士退休的原因，他也大方回應，除了現階段太忙，無法在YouTuber和飛行員中取得平衡，已經飛了27年夠久了，當外籍機師17年來其實非常痛苦：「不要看我嘻嘻哈哈的樣子，其實是非常戀家的人，即便我只有2天休假，我都要買機票回台灣回家」，且當外籍機師以來犧牲了2段婚姻、與父母團聚的時間、爸爸出事時卻不在台灣，「當一個外籍機師我其實吃了非常非常多苦」，大家看到的都是光鮮的一面，但其實並不輕鬆。

至於下一步，詹姆士表示希望能專心做自媒體，強調退而不休，說不定改天就繼續做航空相關工作。影片最後，詹姆士表示以前沒辦法說實話，之後將能夠更肆無忌憚地在網路上批評航空公司及事件，把台灣飛行業的黑幕全部揭露出來：「我要當台灣的飛安守護者」。