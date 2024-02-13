今天初四是春節連假倒數第2天，北返車潮中午後陸續湧現，部分路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段可能壅塞至明天凌晨，建議提早出發或利用台61替代道路。另外今天下午1點到6點國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口，以及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載。

高公局表示，今天國道收費採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折。中午12點至凌晨0點，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；中午12點至晚上9點封閉國1虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口。

今天高乘載路段及時段，下午1點到6點國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口，以及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施。

高公局列出國道車多建議改道路段，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南改走台61；國6南投往返台中改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

高公局表示，今天國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段可能壅塞至明天凌晨，建議中部地區北向用路人於中午12點前出發，南部地區及國5北向用路人9點前出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網。