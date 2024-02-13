繼「最美主播」山岸逢花（山岸綺花）轉行當成人女優後，又有一位美女主播拍謎片，那就是森彩美(森あやみ)，已於今年1月正式出道，轉行原因是「對色色的事感性趣」。

台灣AV達人一劍浣春秋去年12月就預告森彩美進軍暗黑界，表示她上一份工作是在地方電視台當晨間新聞主播，但真實性如何，一劍浣春秋有所保留，「我的建議是除了偶像和藝能人外，別對AV界的人設太認真。」

森彩美擁有一頭長直髮，外型溫婉、甜美，很有主播的端莊氣質，還有172cm和C罩杯的身材，既修長又骨感。此外，片商Faleno Star透露森彩美從小學習芭蕾舞，筋骨相當軟Q.

一劍浣春秋表示，根據森彩美的人設，從主播轉行拍AV的原因，是「對色色的事感性趣」，不過她之前在鏡頭前每天報新聞時，內心還是緊張到不行；如今轉行當女優，儘管尚未熟悉拍攝作業，但已不再膽怯，大方地秀身材以及飆演技。