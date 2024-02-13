經營娃娃機台「賺爆」？一名從「夾客」成為「台主」的H先生，分享親自經營娃娃機台辛酸與理念，他表示自己因打台認識其他台主，因緣際會下踏入這一行，當作副業來經營，也道出不少人當作副業來經營，但也強調若不認真經營，是得不到相對的回報。

H先生表示，雖然經營娃娃機台不太需要人力的成本，但是，租機台的租金、機台內商品的成本，以及多數台主都會更換比較好的爪子，來提升爪力，因此其機器也是成本，不過，他認為，機台的檯面擺設要常整理，由於，娃娃機24小時都在營業，消費者出沒的時間也抓不準，因此，每當他下班或是放假有空時，發現機台內商品擺設已亂，便會前往整理，有時半夜也會去巡台。

「野台」看起來都髒髒的？對此，H先生認為娃娃機店內除了要明亮，也要保持場內乾淨，因此，整理檯面結束後，會拿起掃把將環境打掃，順便將客人遺留在機台或長椅上的垃圾，收進垃圾桶裡，只要場內明亮、乾淨，就會讓消費者喜歡玩娃娃機的空間，再進一步把自己的檯面整理過，將公仔擺在「槍位」，也能提高消費者打台的意願。

娃娃機台主表示，現在有分「專櫃台」或「雜物台」，不管什麼樣的內容，都是要勤快地去巡台。圖為專櫃台、圖為桃園龜山選物機店。（示意圖／李啟箖攝）

娃娃機台主表示，現在有分「專櫃台」或「雜物台」，不管什麼樣的內容，都是要勤快地去巡台。圖為專櫃台、圖為桃園龜山選物機店。（示意圖／李啟箖攝）

H先生也透露，現在個人娃娃機台的經營，有些台主是擺放非常多樣商品，俗稱「雜物台」，有些台主專攻單一商品，俗稱「專櫃台」，而他走「專櫃台」方式，擺放單一商品-公仔，他認為單一商品擺設，能夠讓整個檯面看起來乾淨、清楚，不雜亂，但相對的商品選擇也很重要，若商品不被消費者喜愛，就賠錢了，因此，對於消費者喜愛、追求、想要的商品是什麼，這部分的敏感度也非常重要。

另外，H先生也分享同行曾透露的小故事，由於娃娃機台底下有零錢箱，新聞上也報導過不少台主零錢箱被暴力破壞竊走，因此，當初這位同行在尋找鎖頭時，先選擇材質較硬的鎢鋼鎖頭，但後來，其他台主的經驗分享表示，鎖頭並非材質越硬越好，通常竊賊會用油壓剪，將鎖頭剪斷後，錢拿了就跑，不用5分鐘的時間，反倒是要選擇「鎖頭縫隙」較小，油壓剪無法伸入，以及鎖體較厚的鎖頭，竊賊就算拿了油壓剪，也不敢輕易地嘗試破壞鎖頭。

但如果「鐵鎚敲擊鎖頭破壞呢？」，H先生也分享同行說的，通常竊賊都是將近清晨左右會出沒，若用鐵鎚敲打勢必會發出很大的聲響，會讓附近住家，或是路人、巡邏警察注意到，竊賊這樣做反而是不明之舉。

最後，H先生也說，經營娃娃機每個台主的方式也不同，但唯一重要的是，要盡心盡力地去做，也是需要花長時間經營，而不是只想要短期獲利，或只認為商品擺在機台內，不須去整理、調整只想輕鬆做，時間久了，消費者也會慢慢地流失，便不會想光顧了。