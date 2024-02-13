42歲大陸女星田朴珺過去在《三更2之餃子》擔任配角，更演出過《後宮甄嬛傳》中「敦親王福晉」，2012年底她和富商王石戀情曝光，近年傳出兩人已婚。2021年她逆風批評李靚蕾不夠善良，反被網友怒轟，而在此之前，她曾和王石上專訪，在鏡頭前直問老公，自己到底算不算是獨立女性。

田朴珺2012年與大她30歲、大陸四大地產商之一的萬科集團創辦人王石傳出戀情，兩人年紀差異懸殊，被外界稱作父女戀，2018年王石在頒獎典禮上公開感謝田朴珺並稱呼為「wife」，暗示兩人已婚，之後田朴珺在朋友圈曬出王石一張半裸照，證明老公保養得宜、寶刀未老，隔年田朴珺受訪，讚王石正直善良，但私下生活常需要她幫忙打點，表示：「在我眼中我們更像是母子戀，他有時候更像個孩子」。

田朴珺演出過《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自中視新聞 Youtube）

後來網上流出，王石參加一個跨年演講活動，在後台任由田朴珺擺弄、摸臉、整理衣著，應證了兩人「母子戀」的說法。而2021年，李靚蕾爆料和王力宏結婚真相，引來田朴珺逆風力挺男方：「藝術家不都很花心嗎？」又說李靚蕾下手狠毒「說是前夫，就是前男友都不能這麼下手」，「就問一個問題：熱鬧後，你敢和這樣的人交朋友嗎？」引來網友兩極評價。

田朴珺外型亮麗、身材好。（圖／翻攝自田朴珺工作室微博）

之後田朴珺和王石接受《新浪財經》邀請在節目《共同說》中同台，田朴珺忍不住問：「那妳覺得我是獨立女性嗎？」王石說：「你當然是啊」，田朴珺又追問：「為什麼他們都覺得我不是呢？」王石進一步說：「每個人有每個人自己認知的權利嘛！所謂的獨立都沒有說完全孤獨的獨立的」。

田朴珺在專訪中問王石自己算不算獨立女性。（圖／翻攝自秒拍）

王石強調：「妳想想咱們是有關係，現在是夫妻關係，妳不要太過於強調『這個我是誰都不依靠，我就是誰都沒關係』，妳怎麼能？這是沒辦法擺脫的，妳用得著去解釋嗎？妳不用去解釋，因為妳不是來證明給誰的，妳能證明自己就好了」，讓一旁的田朴珺只能微微點頭，網友則回應：「田：我只不過嫁給一個比我爸還大的富商而已，為什麼說我不是獨立女性」、「王活的還挺通透，他老婆還需要時間」、「回家說不好嗎」、「說的太對了！不用證明給別人看，我們是活給自己的！開心最重要」、「你當然是啊，王石很護妻了，真是羨煞旁人的愛情啊，太羨慕了」。