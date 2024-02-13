餐桌，在每個人的成長過程中都是重要的場域。無論是一年三六五天都為賓客料理的大廚、吃遍山珍海味的企業家，或是在異鄉打拚的遊子，都有一段屬於自己的餐桌故事。來看看名廚、工具機、食品大廠接班人，和派駐台灣的外商，如何各自從他們的餐桌，溫暖和滿足自己的身心與家庭。

木製圓桌鋪著防水布，上頭擺滿各式食材，旁邊還坐著3個女人，正忙著包春捲。這張老照片，濃縮著工具機大廠東台精機位在台南市成功路上7層樓起家厝的珍貴記憶。

「這是我奶奶、媽媽還有嬸嬸，她們3個偉大的女人肩負著嚴家三代十多口的生活。」東台第三代、工具機事業處副總經理嚴璐拿著泛黃老照片分享著，興奮的語氣就像是回到童年，看著長輩準備滿桌菜餚，期待過年的小女孩。「嚴家媳婦都很能幹，都是超厲害的廚娘，年糕、粽子、春捲⋯⋯都是自己做。」

「奶奶拿手菜還有佛跳牆、鮑魚溏心蛋、八寶丸、蝦捲，早餐一定要有魚，蝦子是零食，你該不會忘記了？」東台董座嚴瑞雄在一旁補充道，從叔姪互動中，不難看出嚴家人的好感情。

其實，凝聚東台嚴家三代感情的起點，正是這有一甲子歷史的大圓桌。

時間回到1966年，當時嚴瑞雄的父親嚴燦焜在台南創立了三新公司，後來又以最大股東身分拿下東台經營權。而這層7樓高的住商混合建築，就成了嚴家十多口一起工作、生活的空間。

在嚴璐的記憶中，每到午、晚餐時間，嚴家的男人們就會上樓吃飯，由於爺爺、爸爸和叔叔懂吃也重視吃，因此家中餐桌上永遠少不了青菜、魚、肉和熱湯，也養成了一家人下班後回家吃飯的習慣。

而跟著父母親一起住在這個大家庭，嚴家的第三代，也因為這張餐桌有了羈絆。

難開口的話題 要留在餐桌

「感謝這張桌子，一起長大、一起回憶很重要！」嚴璐回憶，光是第三代的孩子就有11人，大家一起看著大人在廚房忙進忙出，「我們負責擺碗筷、吃飯、洗碗、捉迷藏，還有在旁邊偷吃，所有的回憶都圍繞在這張桌子。」

正是這樣的共同記憶和固定一起吃飯的習慣，讓第三代們雖然歷經北上、海外求學、各自成家立業等變化，仍能維繫關係，好感情也在這一餐又一餐當中被傳承下來。目前，11位成員中，有7人已經進入東台或關係企業上班，是家人也是職場好夥伴。

「有些不知道怎麼開口的話題，在餐桌上說起來反而自然。」學音樂的嚴璐形容，企業跟家族的關係就像交響樂，得平衡才能譜出好的樂章。而餐桌這個場域，又比辦公桌更能讓人放鬆心情，一起吃飯的時刻，雙方更能說出自己的感受和心裡話。