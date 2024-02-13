香港小姐每年超過上千人徵選，其中幾屆冠軍出爐，則被媒體嘲諷一屆不如一屆，像是2017年由來自加拿大的雷莊兒，雖然擁有一口齙牙，不過仍奪下該屆冠軍，還獲得最佳上鏡獎，引發不小爭議，不過在這之前，藝人莫可欣就被冠上「最醜港姐」封號，據悉，她能擊敗眾人奪冠，關鍵在於有位評審相當看好她，而這人就是影壇大哥成龍。

莫可欣1993年參加香港小姐選拔，即便長相不算出眾，加上該屆還有郭可盈、陳妙瑛等人參賽，不過卻爆冷門奪下香港小姐頭銜，據悉，主要是評審之一的成龍，看重她擁有工商管理學碩士學歷，因此成為黑馬奪冠，不過卻引發外界對於選美標準的質疑，因此被冠上「最醜港姐」封號，她多年後再度提及此事，語帶無奈表示：「我那屆選港姐沒黑幕」。

莫可欣淡出演藝圈轉戰商界，反倒闖出一番佳績。（圖／圈內妹妹微博）

莫可欣當選香港小姐後，引發TVB老闆邵逸夫不滿，在參加許多大型活動時，拒絕讓她陪同出席，讓莫可欣相當難堪，雖然最後還是和TVB簽約，並且參與《刑事偵緝檔案II》等電視劇拍攝，不過未給觀眾留下深刻印象，而她似乎意識到非走演藝圈的料，便選擇轉戰商界，沒想到竟躍身成為形象公司董事及紅酒公司總經理，闖出一番佳績，此外，她在愛情上也有所斬獲，與當時許多女粉絲心中的男神方中信交往，兩人於2008年註冊結婚，婚後育有一女。

莫可欣與方中信於2008年註冊結婚，婚後育有一女。（圖／方中信微博、IG）

不過莫可欣至今惹出不少爭議，像是她曾發表充滿歧視廣州字眼的文章，引發眾人謾罵，最後由方中信代替出面道歉，指出莫可欣自幼在國外長大，絕對沒有貶低自己國家的想法，至於傳出她當年疑似介入陳淑蘭和方中信的感情，慘遭女方掌摑洩憤的傳聞，她去年出席活動再度被問及此事時，則是選擇低調不願意多談。