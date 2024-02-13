2024年總統大選雖然才落幕，但朝野已經積極備戰2026年，尤其國民黨從不分區布局已見規劃人選。目前國民黨執政14縣市，共有9縣市長即將屆滿。其中全台最大票倉新北市長侯友宜，以及滿意度摘冠的台中市長盧秀燕，兩人卸任後派誰參戰才能守住地方執政版圖更是重中之重。

國民黨在2018年九合一選舉雖然一舉囊括14+1(苗栗縣)席，確立地方包圍中央的態勢，但接下來的總統大選仍舊敗下陣來；而今年總統和立委都開出不錯成績的民眾黨也開始部署，不僅議員選舉，在單一席次的縣市長、鄉鎮市長或村里長造成衝擊更是明顯。目前執政將屆滿的共有新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等9縣市，六都當中，台中市由立法院副院長江啓臣接班的機率較高，提名上看來較無雜音。

新北市長部分，前副市長、現任台北市副市長李四川的呼聲一直很高，除了熟悉地方生態，有全市知名度，包括地方要角，如議長蔣根煌等都同屬「金蘭會」成員，整合上不會有問題；但如果考量年輕化、世代交替，本屆立委選舉拿下全國第一高票的立委洪孟楷也傳出是熱門人選；此外，與黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等交情深厚的雲林縣長張麗善，挾著亮麗的政績，以及有雲林同鄉會的奧援，也被點名是參選市長的黑馬。

至於新竹縣可能接班人選，相較於立委徐欣瑩恢復黨籍時間不長且剛當選立委，二連霸的林思銘的機會較大，但主動退出立委初選、全力支持侯友宜競選總統的甫卸任立委林為洲，也不排除再披戰袍的可能。彰化的部分，立委謝衣鳯備戰縣長多時，接棒王惠美參選的機率最大。

本屆新科不分區立委張嘉郡，則是被視接棒姑姑張麗善，角逐雲林縣長的不二人選。至於台東縣長方面，前縣長吳俊立胞妹、現任縣議會議長吳秀華被視為是強棒之一。花蓮縣長方面，曾全兩屆花蓮市長、四屆縣議員的魏嘉賢，家族基層實力雄厚，接棒參選的呼聲高。

被視為較棘手，政權保衛戰會很辛苦的就是嘉義市和宜蘭縣，這兩個地方本來就是國民黨較艱困的選區，因為黃敏惠和林姿妙個人特質，在藍綠通吃、人大於黨的情況下，才能夠把綠地變成藍天，如何尋覓可戰之將，守住執政權將是黨中央今年最大的挑戰。