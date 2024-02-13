台灣房市受惠於新青安房貸等政策利多，自2023年下半年開始成交狀況復甦，知名作家黃大米在臉書粉絲專頁上發文提醒，不管房市有多熱，有些房子就是賣不太掉，尤其是動了格局且改得太獨特的物件。

黃大米表示，她在逛售屋網或看房時，發現如果把三房的格局改成兩房，日後想轉手會有點難賣，可能成交價格會低了一點，因為會買權狀三十幾坪的人，多數都希望房子是三房，而不是一個超大主臥跟一個小房間，因此如果你考量到未來轉手，建議不要三改二。

黃大米舉例，她有一個作家朋友，曾經把房子的隔間都打掉成為書房，自己使用起來當然沒問題，但等到後來要賣的時候，就會被買家嫌棄，變得很難賣。

另外一種很難賣的房子則是大樓兩戶打通，黃大米分析，兩戶打通坪數會變得很大，總價因此拉高，總價拉高後，變成要吸引的是口袋比較深的人，但高總價的客群，會在乎公設以及大廳門面，如果社區是麻雀雖小五臟俱全的大樓，什麼都好就是不夠氣派跟新穎，外加大樓屋齡又比較久，就很難吸引到高價客群。

黃大米文末總結，如果屋主把房子格局改的太獨特，就會像是名牌包的設計款，很炫很適合在舞台上走來走去，但不容易銷售，畢竟設計款往往比不上基本款。