2024總統立委大選落幕，各陣營都進行檢討，針對藍軍2028年總統人選，長期研究台灣政治的史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）直接點名台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕。

祈凱立一月接受網路節目《斐姨所思》專訪時直白地說，明顯的名字是相對年輕的台北市長蔣萬安，雖姓氏會是雙面刃，但對某些選民群體確實有所幫助。至於另外一名人選，他認為會是台中市長盧秀燕，因她在搖擺區的台中市，地位穩固且相當受歡迎。

不過，祈凱立認為蔣萬安的形象、英文好、有國際經驗，可能更有助挑戰總統大位，加上台北市長是挑戰大位的絕佳跳板，條件稍微好一些。

此外，祈凱立明確點出國民黨最大的問題是「太老」，迫切需要與40歲、甚至50歲以下青壯世代溝通的候選人，他認為提名一名年輕人，至少有機會打破僵局，吸引這次投票中的柯文哲支持者。他也建議國民黨需要大膽嘗試，有一個能改變現狀並打造新形象的人。