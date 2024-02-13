美國女星凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）2006年憑著在電影《歌舞青春》飾演甜美的女主角凱碧瑞拉，還有一副好歌喉，成為大爆紅的少女偶像，最令人驚喜的是還與男主角柴克艾弗隆假戲真做，但兩人戀情僅維持不到6年。現年35歲的凡妮莎隨著年紀風格大轉換，變成性感熟女，還與職棒球星柯爾塔克閃婚，震驚演藝圈和大聯盟。

18年前迪士尼推出的校園電影《歌舞青春》紅遍全球，裡面的年輕演員和歌曲都火到不行，飾演男主角的柴克艾弗隆更成為好萊塢炙手可熱的男演員，戲約不斷；而當時與柴克艾弗隆假戲真做的女主角凡妮莎哈金斯，在《歌舞青春》後其實也有在不少影視作品露面，但都沒有為觀眾留下深刻印象。

35歲的凡妮莎哈金斯穿搭風格變得性感撩人，去（2023）年閃婚美國職棒球星柯爾塔克閃婚，一度引起討論。（圖／摘自凡妮莎哈金斯Instagram）

凡妮莎哈金斯演藝工作表現雖然沒有太亮眼，但她積極經營社群，日常生活和感情更受到關注，現年35歲的凡妮莎哈金斯已經褪去稚嫩的包袱，成為穿著性感火辣的樣子；在2023年底凡妮莎哈金斯還閃婚美國職棒球星柯爾塔克，兩人婚紗照曝光也吸引大票粉絲和球迷留言祝福。

據悉，凡妮莎哈金斯和柯爾塔克是相差7歲的姊弟戀，而柯爾塔克曾自曝，他16歲時在《歌舞青春》中見到凡妮莎的背影就一見鍾情，兩人是透過聊天室認識，在2021年11月公開認愛。凡妮莎過去與柴克艾弗隆假戲真做交往快6年，分手後與男星奧斯汀巴特勒愛情長跑未果，最後才遇到真命天子柯爾塔克。