陸軍澎湖第一地區支援指揮部士官長周光明，除運用造型氣球能力協助部隊活動外，公餘時間更無償、公益於國小、幼兒園及家扶中心等，與天真可愛的小朋友們進行氣球教學與熱情互動，成為小朋友心中超高人氣的氣球魔術師「光光鼠叔」。

據《軍聞社》報導，周光明士官長在澎湖陸軍一支部服役，他不但是單位活力氣球社社長，也在去（112）年考取澎湖縣街頭藝人（氣球藝術類）執照，除了在部隊中用折氣球的專業能力為單位慶生餐會、隊慶活動等進行創意布置外，也在陸軍司令部邀請下，協助執行「112年陸軍司令部聯合婚禮」氣球布置專案任務，用豐富、多變的造型氣球為活動增添幸福與歡樂。

「光光鼠叔」周光明折出舞龍，與小朋友一同祝賀國人龍年行大運。（軍聞社提供）

「光光鼠叔」周光明用氣球帶給小朋友快樂。（軍聞社提供）

「光光鼠叔」周光明除了將造型氣球的專業與興趣奉獻給部隊外，他更常常利用休假的公餘時間，無償、公益的前往澎湖地區的國小、幼兒園及家扶中心等，與天真可愛的小朋友們進行氣球教學與熱情互動，「我是土生土長的澎湖人，希望能讓更多小孩可以在童年時，一起快樂玩氣球，」周光明樂此不疲的積極參與，累積場次迄今已經超過百餘場，是澎湖小朋友們心中的氣球魔術師，更擁有超高人氣。

採訪當天，「光光鼠叔」周光明依照計畫前往澎湖明圓幼兒園進行表演與教學，活動開始前，小朋友們興奮的有點不受控制，陳園長故意說：「小朋友們如果不守規矩，我就要請光光鼠叔回去囉！」小朋友們紛紛哀求，立刻安靜下來聽從老師指揮就座，深怕錯過光光鼠叔的氣球表演。

周光明的舞龍氣球維妙維肖。（軍聞社提供）

周光明的舞獅氣球可以全身穿戴。（軍聞社提供）

有別於一般的貴賓狗、花朵等造型汽球創意，「光光鼠叔」周光明配合農曆春節的氛圍與「龍年」的精神，特別用他拿手的造型汽球，創造出「氣球舞獅」與紅白藍國旗色的「飛龍」，尤其，「光光鼠叔」在靜態的氣球上，總是希望加入「動感」，讓小朋友們可以一起互動、律動，所以他將這兩項大型作品戴在頭上或拿在手上，與小朋友們一起唱跳，讓小朋友們大開眼界。

值得一提的是，「光光鼠叔」周光明也具備體適能教育的證照，在和小朋友互動的過程中，他都會特別安排「動」、「靜」結合的體適能活動，例如要求小朋友們倆倆相互夾著氣球前進，或是一人夾著氣球跳躍並接力等，就是希望在安全、快樂的環境中，刺激小朋友身體的協調性與發展，也讓「玩氣球」可以更健康。

在幼兒園老師的帶領下，小朋友們大聲齊呼，「光光鼠叔你好棒！光光鼠叔我愛你！」周光明聽到後臉上洋溢著滿滿的成就、感動與喜悅，他表示，氣球不只能帶給小朋友快樂，也讓他的生活更豐富，也更堅定要持續在澎湖推廣氣球活動的想法，「我會繼續努力、不斷進步，希望讓這份感動能一直延續下去，讓更多澎湖小朋友們的童年，能更加幸福與快樂」。