大陸女星迪麗熱巴擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，在演藝圈迅速竄紅躋身女頂流，穿著打扮和接戲等都能引起話題。日前迪麗熱巴登春晚舞台，其中一個抬眸鏡頭瞬間驚豔無數觀眾。

除夕當天一條「迪麗熱巴美瘋」的搜索詞衝上文娛版熱搜第一，當天迪麗熱巴的表演「舞樂新疆」在春晚的新疆喀什分會場舉行，她身穿新疆的傳統服飾，一身紅裙加上鑲嵌紅寶石的帽子貴氣十足，加上濃密捲髮看起頗有異域風情，她表演的新疆舞蹈讓人看到眼花撩亂，伴舞約有三十多人。

其中最讓人驚豔的是迪麗熱巴唱到「新疆是個好地方」鏡頭 先拍舞群，迪麗熱巴從舞群身後緩緩站起，手一高一低打開，露出手臂後的絕美容貌，美得令人吃驚，不少人直誇：「國泰民安的紅石榴花」、「迪麗熱巴明豔的代名詞」、「豔紅似烈火，她從人群露出臉龐那個鏡頭，萬千星辰宇宙都在她的雙眸裡 」、「太美了，怪不得叫石榴花」、「果然新疆美女穿新疆服飾才能發揮出自己最大的美」。