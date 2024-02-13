農曆春節假期對許多鄰國來說是接納台灣、中國大陸觀光客的重要節日，不過今年春節假期前往日本的陸客相對少，讓日媒紛紛探討「爆買的陸客」都去了哪裡？今年春節前往日本的陸客機票訂單僅約2019年的4成，旅行社業者也觀察到大陸觀光客的消費行為改變，包括花費更節省，而且今年春節北海道比東京、大阪更受歡迎。

綜合「日本時報」（The Japan Times）、NHK、朝日電視台等報導，中國大陸從10日起展開8天春節長假，不過日媒都在問，「爆買的陸客」去了哪裡？各大航空公司提供的數據顯示，春節期間陸客的機票訂單僅為新冠疫情前2019年的40％。

中國大陸2023年8月才解除團客赴日旅遊禁令，不過陸客仍未回流，去年12月僅31萬人次，2019年12月為71萬人次。

日本旅行社協會（Japan Association of Travel Agents）及旅遊分析師鳥海太郎均指出，赴日陸客腰斬與北京和新加坡、馬來西亞、泰國等簽署免簽協議有關。另外，福島核電廠排放「核處理水」入海，可能也影響陸客赴日意願。

赴日本的大陸觀光客正在改變消費習慣。

■陸客不再「爆買」

與此同時，日本旅行業者也觀察到陸客在日本旅行的「奇怪」改變與現象，其中一個改變是不再爆買、變得比較「節儉」，旅遊業者歸咎於中國經濟放緩。

這項改變反映在二手市場愈來愈大，過去常出現的「大採購」也變成一次只買一件，單筆採購金額也在下降。

例如東京舊貨店OKURA TOKYO新宿東口店店長表示，過去陸客平均單筆消費都在100萬日圓（約新台幣21萬元）以上，如今落在50至70萬日圓（約新台幣10.5至14.7萬元）之間，「超過100萬日圓的少得令人吃驚」。

另外，還有春節期間在東京旅遊的大陸遊客直白表示，此行預算約40萬日圓（約新台幣8.4萬元），除了看泰勒絲的演唱會及食宿外，不打算在其他地方花太多錢，也不買任何名牌。

■「冰雪經濟」夯 北海道比東京更熱門

2024年春節期間，北海道比東京更受大陸觀光客歡迎。

另一個讓日本旅行業者感到奇怪的改變是，今年春節北海道反而比東京更熱門。東日本國際旅行社表示，春節前收到大量赴北海道的陸客諮詢，2月的200位陸客訂單中，60％的目的地是北海道，該社社長謝善鵬說：「北海道二世古的人氣愈來愈高，取代往年主力—東京和大阪。」

朝日電視台指出，北海道人氣夯，可能和目前正在中國興盛的「冬季運動熱潮」有關，尤其2022年北京冬奧後，大陸的「冰雪經濟」持續升溫。