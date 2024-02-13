彰化一對小夫妻花3000元買刮刮樂，原本以為只有回本刮中3000元，卻漏看後面3個0，直到老闆跟她說，是刮中300萬元，讓夫妻倆又驚又喜，先生透露，應是妻子懷有龍寶寶帶來好運，而老闆為了留下這張彩券，立刻去保險箱拿238萬元（扣掉稅金）現金給夫妻倆。

綜合媒體報導，據了解，這對幸運夫妻平時住台北，春節返回北斗老家過年，初一前往斗苑路的「九和彩券行」買刮刮樂，想試試手氣，當時買了6張500元的「金龍獎」刮刮樂，共花了3千元，由妻子負責刮。

妻子刮完後，以為只有回本3000元，沒想到拿給老闆換獎金時，老闆抽出其中一張說「妳不知道妳刮中300萬嗎？」夫妻倆中大獎，瞬間引起彩券行騷動，顧客全都圍過來看，羨慕他們超狂運氣。

由於老闆想留下這張300萬元的刮刮樂彩券，立即去保險箱拿238萬元（扣掉稅金）的現金給夫妻倆。先生透露，他們去年結婚，妻子懷有「龍寶寶」，今年是金龍年，認為應該是龍寶寶帶來好運。妻子還開心地將彩券放在孕肚上，請先生拍張照留作紀念。

過年期間銀行暫停營業，無法兌領彩金，這家彩券行一口氣從保險箱掏出數百萬現鈔給民眾兌換，老闆是否料到會開出大獎？

台彩官網公告，如果中獎金額在 5,000 元 ( 含 ) 以下，可到彩券經銷商，中國信託商業銀行國內各營業單位或其指定金融機構兌獎； 5001元至500 萬元的獎項，直接到中國信託銀行或指定金融機構兌獎；中獎金額超過500 萬元，必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私。

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