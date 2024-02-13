過年連假很多年輕人都留在北部，沒有跟著父母回老家過年，一名女子下班回家，居然發現哥哥帶著女友的朋友，在爸媽房間內「做運動」，讓女子覺得哥哥這行為很缺德，為何不在自己房間呢？但是又不敢說，讓女子相當困惑。

這名過年還要上班的女子，在網路《Dcard》發文表示，因為要上班，自己跟哥哥沒有跟父母回老家過年，除夕夜當天下班的時候回家，發現父母房間燈光亮亮的，以為哥哥在房間內摺衣服，正想衝進去嚇他，沒想到卻看到哥哥跟一名陌生女子沒穿衣服在做運動，女子瞬間嚇一跳。

女子表示，仔細看發現該名陌生女子是哥哥女友的朋友，與哥哥是國中同學，以前都會一起出門去玩，沒想到哥哥居然會背著女友做這件事情，而且還在爸媽房間，又怕遇到兩人會被威脅，上網跟網友尋求協助。

很多網友看到此篇發文，紛紛留言給意見表示：「轉變威脅哥哥」、「想成為新的主人翁？」、「比較刺激吧」、「當下可以趕快呼朋引伴找很多朋友來家裡過年」、「去買一個保險套拆開來揉一揉，再丟爸媽房間的垃圾桶」、「會告訴他女友嗎？」。