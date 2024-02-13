台灣知名魔術師劉謙再度登上春晚表演，怎料，當晚站在一旁的主持人尼格買提卻出包，之後尼格買提現身說明後，外界發現原來是他沒有按照劉謙的指示插牌，所以會穿幫其實和大師劉謙沒有關係。節目片段在網路上瘋傳，尼格買提也出面透露事發後，自己已經「3天沒笑了」。

春晚主持人尼格買提在劉謙變魔術時出包，當下他露出慌亂的表情被觀眾發現，事後該片段也被瘋狂轉發，該片段更創下高收視率，在春晚官方帳號上點閱數也破2千萬次。甚至不少網友還把尼格買提尷尬慌亂的表情做成表情包。尼格買提則是忍不住標註央視文藝、春晚的微博帳號發文「麻煩請問一下，大概還要重播幾次？我就問問」。

尼格買提的貼文讓不少網友覺得十分逗趣，其中一位網友貼上他的表情包留言問說「哥你為什麼不笑啊，是生性就不愛笑嗎？」而第一時間尼格買提也回覆對方「對，三天沒笑過了」，這則回覆也登上微博熱搜，尼格買提可能覺得不妥，因此將該則回覆刪除。

尼格買提在春晚出包後，就變成微博話題人物，和他有關的消息都一一登上熱搜，而在表演結束後，他也回到新疆老家陪伴家人，尼格買提在留言中表示自己現在很卑微。不過出包一事大部分網友都只是覺得很有趣，並不會想要因此封殺尼格買提，在相關投票活動中，都表示還是希望能在春晚看到他。