中國大陸電動車大廠比亞迪在去（2023）年第四季以銷售52萬6409輛電動汽車，擊敗特斯拉（Tesla）的48萬4507輛，登頂全球電動車霸主。前立委郭正亮昨（12）日表示，特斯拉的未來比蘋果還慘，且該企業也沒辦法去推行低價電動車，因為顧此失彼恐會破壞品牌價值。

郭正亮在中天節目《全球大視野》指出，特斯拉在中國大陸市場賣不動，第一個原因是中方由於人口基數大，市場大概是美國三倍，且對岸電動車多元性之大，特斯拉只做中高階，比亞迪販售價從8萬賣到109萬人民幣，「世界上很多中低階人民特斯拉買不起，但可以買中國大陸的電動車，光就這點，中方電動車未來在市場就會遠超美國，且美國的低收入戶也買不起特斯拉等高階電動車。」

除此之外，郭正亮還提到，第二個原因是電動車還有電樁的問題，美西很多地方沒有電樁，最後是美國的電動車沒有便宜的。郭稱，特斯拉的股價跌了1/3，因為該企業完全沒經營中國大陸、第三世界的低價車款；比亞迪等企業是從低階做起，慢慢往高階車做，逐漸搶下歐洲的電動車市場。

郭正亮認為，特斯拉的未來恐會比蘋果還慘，蘋果好歹還可以使用3奈米晶片，且很多手機高階技術是由蘋果研發出來，別家手機品牌才後續跟進；反觀特斯拉完全看不出比大陸電動車特別厲害的地方，「現在有傳出特斯拉會出台幣80萬的車，但應該也不會成功，因為會破壞品牌價值。」