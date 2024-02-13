吳慷仁在《還錢》中的W手勢吸引眾人模仿。（甲上娛樂提供）

賀歲片《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙等超強卡司，小年夜（8日）上映至今，首周末4日即以全台1200萬元開片票房，強勢奪下新片及華語片雙冠王，金馬影帝吳慷仁在片中特別演出的ABC銀行家堪稱最大亮點，他在上映當天穿上金光閃閃的《還錢》電影T恤跳起魔性「還錢舞」，臉書短短3天已破21萬人次觀看，引爆流量密碼。

吳慷仁在電影裡一開口就笑料百出，他先前在宣傳影片中跳起自創的「還錢舞」，同樣令網友眼睛為之一亮，吳慷仁笑說：「穿還錢T，過年打麻將不贏都難…還錢來～你給我還錢喔～你還來喔～來來來～還給我啦～～～～我的舞步百年不變～讚嘆自己～過年看還錢，保證好運旺整年！」不少網友笑稱他的舞步可愛又具有魔性，更有許多人敲碗想買他身上這件印有「還錢」的電影T恤，討個吉利好贏錢。

另外，片商特別在明（14日）大年初五祭出「《還錢》情人節男神特別場」，不僅有3位男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹陪在台北松仁威秀TITAN巨幕廳陪看《還錢》，還會親送玫瑰花及親筆簽名明信片到你手中，映後更會欽點幸運粉絲上台親密互動、拍「愛的拍立得」，僅剩零星票券售完為止，當天信義威秀也還有2場影人見面會，更多活動資訊請至甲上娛樂官方臉書粉絲團查詢。