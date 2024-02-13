《美國冰上大馬戲團》展現多樣瘋狂特技。（寬宏藝術提供）

《美國冰上大馬戲團》讓台下驚呼聲連連。（寬宏藝術提供）

由奧林匹克編舞家所率領製作的魔幻盛宴《美國冰上大馬戲團》首次來台，從初三（12日）至初五一連3天在台北小巨蛋開演，現場演出包括雙人冰上探戈、極限雜耍、空中鞦韆、冰上轉輪等多樣瘋狂特技，精湛又華麗的演出更是讓台下看得目瞪口呆。本次演出陣容相當強大，集結了來自美國、加拿大、西班牙、法國、澳大利亞等頂級國家級選手，將冰上藝術與刺激腎上腺素的馬戲團特技巧妙的融為一體。

其中來自雪梨的滑冰選手特倫托尼爾森（Trent Nelson）經歷相當驚人，不僅6度獲得滑冰賽國家冠軍，更是多次贏得世界冠軍的資格，還有來自美國的薩米費洛索（Sammie Veloso），她從小時就是各項滑冰比賽的常勝軍，更獲得「怪物新人」的稱號，現在已經蛻變成頂尖的職業滑冰獨舞者，2人都相當開心可以在農曆年節來到台灣演出，對於台灣觀眾的熱烈反應表示「既激動又感謝」，期待接下來2天要繼續為觀眾帶來超凡脫俗的冰上特技表演。

突破大眾對馬戲團的想像，這次升級「冰上」的絢麗馬戲舞台，製作團隊來歷非常驚人，由奧林匹克運動會編舞家，同時前身是奧運級滑冰選手的艾力克斯威爾凡德（Alex Wilfand）率領，和百老匯音樂劇製作人共同合作，聚集世界各地出類拔萃的優秀表演者，帶來一場精采絕倫的冰上馬戲大秀，不僅特技讓人從頭到尾都捨不得眨眼，緊張瞬間也令人不敢呼吸。《美國冰上大馬戲團》購票請洽寬宏售票與全台萊爾富、OK便利超商。