日本防衛省11日表示，中國大陸4艘軍艦連續穿越日本周邊海峽，包含055飛彈驅逐艦在內。前立委郭正亮認為， 美軍機艦今年若到台海， 中國大陸驅離會變更多；美國總統拜登也要好好想想，如果美軍機艦都被驅離，恐被共和黨笑死。

主持人林嘉源12日在中天《全球大視野》節目中問到，中國大陸去年不斷對台海、南海及美軍機艦畫紅線，今年會變多或是變少？郭正亮回應表示， 中國大陸驅離會變更多，選舉年，就要看美國有沒有必要來碰挫折，拜登也要好好想想。如果美軍機艦都被驅離，會被共和黨笑死。

郭正亮接著指出，以前大陸是以空軍為主，今年搞不好會變成海軍，事實上，大陸空軍的紅線已經畫得差不多，現在是海軍。中國大陸會越來越多055在附近繞來繞去，055總不能停在碼頭，也要出來繞一繞，而且中國大陸船艦越來越多，一定會有遠訓。

郭正亮認為，拜登會謹慎，因為如果出現狀況的場面被新聞媒體拍成照片，不好交代，而且前美國總統川普那張嘴， 一定會修理他。

主持人表示，本來以為選舉年到了，拜登可能要強硬一點點，美國也會擔心，來了之後碰瓷怎麼辦？郭正亮點出，最近美國就有一艘艦艇經過台海，可是卻被中國大陸軍艦死盯著。